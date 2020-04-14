Составлен рейтинг «опасных» мест, в которых можно заразиться COVID-19

Составлен список потенциально опасных мест, в которых можно заразиться коронавирусной инфекцией. Его озвучил врач высшей категории Владимир Зайцев, отмечает «АиФ». По словам специалиста, к таким местам относятся аптеки, магазины и заправки. Помимо этого, существует риск заражения COVID-19 во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора, пишет Ura.ru.

Кроме того, специалист рассказал о мерах предосторожности при посещении потенциально опасных мест. В аптеке следует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет как можно меньше посетителей. При входе и выходе из него необходимо обработать руки антисептиком, подчеркивает РИА ФАН.

В магазин также следует ходить в маске. Перед тем, как взять тележку или корзинку, следует обработать руки антисептиком. Покупать продукты желательно сразу на несколько дней. По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Про антисептик, по словам Владимира Зайцева, не стоит забывать и на заправке.