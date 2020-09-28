Роспотребнадзор дал прогноз по выходу России на плато по COVID-19

Специалист отметил, что не нужно вводить новые ограничения, однако важно соблюдать рекомендации. В частности, он напомнил о просьбе перевести сотрудников на удаленную работу и самоизоляции для пожилых людей.

По его мнению, власти могут поднять штрафы за отказ носить маску в общественном месте. Он также считает, что в школьных классах могут вводить единичный карантин.

За минувшие сутки в России заболели 8 135 человек. На пике 11 мая в России за сутки заразились коронавирусом 11 656 человек.

Ранее Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил НСН, что осенью ослабевают защитные функции организма. При этом люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог.

