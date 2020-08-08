Роспотребнадзор дал комментарий о новом вирусе из Китая

Вирус SFTS, или лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, в России не отмечен. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Китае зафиксирована вспышка нового вируса

«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации»,- приводит текст официального сообщения РИА Новости.

По данным ведомства, диагностировать вирус SFTS можно с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведут систематическую работу «по изучению возбудителя».

Как пояснили в ведомстве, случаи острой лихорадки регистрируются в Китае, однако, заболевание новым не является. Оно было выявлено и диагностировано впервые в 2009 году.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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