Роспотребнадзор дал комментарий о новом вирусе из Китая

«На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации»,- приводит текст официального сообщения РИА Новости.

По данным ведомства, диагностировать вирус SFTS можно с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведут систематическую работу «по изучению возбудителя».

Как пояснили в ведомстве, случаи острой лихорадки регистрируются в Китае, однако, заболевание новым не является. Оно было выявлено и диагностировано впервые в 2009 году.

