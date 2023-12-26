Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год

Производство красной икры в России за январь – октябрь выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику привёл глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, он сослался на соответствующие данные «ВетИС» (Государственная информационная система в области ветеринарии).

Всего за 10 месяцев в стране произведено 34,7 тысяч тонн икры лососевых видов рыб. Как пояснил Данкверт, это стало возможным, благодаря успешной лососевой путине. За сезон выловлено 609 тысяч тонн красной рыбы, это второй результат после рекордного 2018 года.

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Глава Россельхознадзора также сообщил, что Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры организует гистологические исследования на базе испытательной референс-лаборатории в столице РФ. По словам Данкверта, это новое направление лабораторной деятельности по выявлению фальсификации пищевой рыбной продукции.

При этом основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что качественная красная икра сейчас не может стоить в рознице меньше шести тысяч рублей за килограмм.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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