Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год

Производство красной икры в России за январь – октябрь выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику привёл глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, он сослался на соответствующие данные «ВетИС» (Государственная информационная система в области ветеринарии).

Всего за 10 месяцев в стране произведено 34,7 тысяч тонн икры лососевых видов рыб. Как пояснил Данкверт, это стало возможным, благодаря успешной лососевой путине. За сезон выловлено 609 тысяч тонн красной рыбы, это второй результат после рекордного 2018 года.