Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год
Производство красной икры в России за январь – октябрь выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года. Такую статистику привёл глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, он сослался на соответствующие данные «ВетИС» (Государственная информационная система в области ветеринарии).
Всего за 10 месяцев в стране произведено 34,7 тысяч тонн икры лососевых видов рыб. Как пояснил Данкверт, это стало возможным, благодаря успешной лососевой путине. За сезон выловлено 609 тысяч тонн красной рыбы, это второй результат после рекордного 2018 года.
Глава Россельхознадзора также сообщил, что Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры организует гистологические исследования на базе испытательной референс-лаборатории в столице РФ. По словам Данкверта, это новое направление лабораторной деятельности по выявлению фальсификации пищевой рыбной продукции.
При этом основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что качественная красная икра сейчас не может стоить в рознице меньше шести тысяч рублей за килограмм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год
- СМИ: Суд взыскал со звезды «Последнего богатыря» Хориняка 100 тысяч рублей
- Названы сроки первого полёта SJ-100 с российским двигателем
- Адвокат Жорин назвал здравым смыслом отказ СК от возбуждения дела против Пугачевой
- Силуанов сообщил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль
- «Хотят быть красивыми»: Хайдаров заявил о росте числа мужчин на пластических операциях
- ОКР начал выплату компенсаций атлетам, которые не примут участие в ОИ-2024
- «Работаем уже год»: Хирург Хайдаров вдохновляется преображением Киркорова
- В Гидрометцентре заявили об ожидающейся оттепели в начале 2024 года
- Хирург Хайдаров: Киркоров пожалел о вечеринке Ивлеевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru