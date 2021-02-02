«Шкуру снимать»! Онищенко об отмене ограничений из-за COVID-19
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России в эфире НСН призвал не расслабляться на фоне снижения заболеваемости коронавирусом.
Впервые с октября 2020 года в России число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, опустилось ниже 17 тысяч. Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции, 2 февраля зафиксировано 16,6 тысячи случаев. При этом почти 1,6 тысячи случаев из выявленных – без активных клинических проявлений. Почти 22,4 тысячи человек за сутки были выписаны по выздоровлению, 539 человек скончались.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не расслабляться на фоне этого достижения.
«Упало, и хорошо. Это результат проводимых мероприятий. Но говорить о завершении можно будет только после того, как мы создадим популяционный иммунитет. Он появится, когда мы привьемся. Поэтому сейчас мы не расслабляемся. Мы радуемся отдельным удачам, но при этом будем исполнять все неспецифическую, а самое главное, специфическую профилактику», - подчеркнул Онищенко.
По его мнению, надо постепенно снимать карантинные ограничения в стране.
«Мы уже многие отменили, слава богу, общепит начал работать. Надо вернуть студентов на очное обучение. Но при этом с них «шкуру снимать» за соблюдение. Нужно с прививками сосредоточиться на пожилых людях. Тем более, они все у нас дисциплинированные. Хватит, надо жить полноценной жизнью», - заключил собеседник НСН.
Среди регионов по уровню заболеваемости продолжает лидировать Москва (1701 новый случай за сутки). Всего с начала пандемии в России зафиксировано почти 3,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, 3,34 миллиона случаев выздоровления и более 74 тысяч летальных исходов.
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