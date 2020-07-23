Рособрнадзор высоко оценил проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам

Ранее стало известно, что за два дня сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку – 6 и 7 июля – прошли без нарушений и сбоев.

Председатель предметной комиссии по русскому языку, кандидат педагогических наук Роман Дощинский в эфире НСН рассказал о значении ЕГЭ по русскому языку.

«ЕГЭ по русскому языку все эти 15 лет выполнял очень важную историческую роль. Во-первых, благодаря этому экзамену сохранялись нормы современного русского литературного языка. Кроме того, никакой замены ему до сих пор никто не придумал, чтобы она была адекватной и на том же уровне. Кроме того, ЕГЭ смог вызвать интерес к одному из самых скучных предметов в школьной программе», - заявил Роман Дощинский.

