Рособрнадзор высоко оценил проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам
Устная часть Единого государственного экзамена по иностранным языкам прошла в штатном режиме, сообщает Рособрнадзор. Её сдавали накануне и сегодня. ЕГЭ проходил по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.
Как пишет RT, решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. На сдачу по английскому было зарегистрировано более 95 тыс. человек, по другим языкам - от нескольких сотен до 1,5 тыс. человек. Свои результаты выпускники получат не позднее 2 августа.
Ранее стало известно, что за два дня сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку – 6 и 7 июля – прошли без нарушений и сбоев.
Председатель предметной комиссии по русскому языку, кандидат педагогических наук Роман Дощинский в эфире НСН рассказал о значении ЕГЭ по русскому языку.
«ЕГЭ по русскому языку все эти 15 лет выполнял очень важную историческую роль. Во-первых, благодаря этому экзамену сохранялись нормы современного русского литературного языка. Кроме того, никакой замены ему до сих пор никто не придумал, чтобы она была адекватной и на том же уровне. Кроме того, ЕГЭ смог вызвать интерес к одному из самых скучных предметов в школьной программе», - заявил Роман Дощинский.
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