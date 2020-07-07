Педагог: ЕГЭ по русскому языку спас предмет

«В ЕГЭ по русскому языку собраны такие задания, выполнение которых определяет навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Прогнозировать здесь трудно и год на год не приходится. Но за время проведения экзамена происходили события, значительнее влияющие на подготовку детей к экзамену, чем несколько месяцев дистанционного обучения. Изменялись учебники, менялось количество часов в старших классах и даже стандарты менялись. И как это ни странно, но средние баллы по ЕГЭ оставались примерно неизменны», - сообщил педагог.

Собеседник НСН также рассказал о том, как изменились итоговые результаты выпускников за время существования экзамена.

«За последние годы стала хромать орфография и пунктуация. Орфография - это каждодневный труд, а если ребёнок заболел или по какой-то другой причине пропустил часть занятий, то возникает сильный пробел. И по результатам ЕГЭ видно, что даже навыки смыслового чтения оказываются более сформированными, чем орфографические и пунктуационные. А задания, связанные с речевыми и лексическими нормами, напротив, стали выполнятся значительно лучше за последние годы», - председатель предметной комиссии по русскому языку.

Подытоживая он ответил противникам ЕГЭ, почему этот экзамен так важен и какую роль он выполнил.

«ЕГЭ по русскому языку все эти 15 лет выполнял очень важную историческую роль. Может быть пройдёт время и нам покажется, что эта роль выполнена, и что-то должно меняться. Но, во-первых, благодаря этому экзамену сохранялись нормы современного русского литературного языка. Кроме того, никакой замены ему до сих пор никто не придумал, чтобы она была адекватной и на том же уровне. Кроме того, ЕГЭ смог вызвать интерес к одному из самых скучных предметов в школьной программе», - заявил Роман Дощинский.

Результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 числа, сдающие 7 июля — не позднее 23 числа. Напомним, первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли 3 июля.

