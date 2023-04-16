Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории включат вопросы об СВО

В ведомстве связали включение вопросов об СВО в ЕГЭ с появлением в российских школах учебников с соответствующим материалом.

В пресс-службе уточнили, что контрольно-измерительные материалы будут скорректированы. Материал о спецоперации могут включить в программу десятого класса, сообщили в Рособрнадзоре.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выдавать отличникам сертификаты ЕГЭ с максимальными баллами. Она призвала обсудить инициативу с родителями учеников и педагогическим сообществом, передает «Радиоточка НСН».

