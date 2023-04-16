Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории включат вопросы об СВО
Вопросы о спецоперации на Украине появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В ведомстве связали включение вопросов об СВО в ЕГЭ с появлением в российских школах учебников с соответствующим материалом.
В пресс-службе уточнили, что контрольно-измерительные материалы будут скорректированы. Материал о спецоперации могут включить в программу десятого класса, сообщили в Рособрнадзоре.
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выдавать отличникам сертификаты ЕГЭ с максимальными баллами. Она призвала обсудить инициативу с родителями учеников и педагогическим сообществом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru