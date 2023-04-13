«Пятерки - не показатель ума»: Учитель сравнил ЕГЭ с экзаменами советского формата

ЕГЭ – зло, но старая форма проведения экзаменов была еще хуже, признался НСН активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является злом и большим стрессом для детей, который нуждается в гуманизации, а инициативу депутата Яны Лантратовой раздавать бюджетные места в вузах активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в разговоре с НСН назвал нереализуемой.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами отличникам, поскольку за 11 лет усердной учебы они, считает депутат, заслужили бюджетные места в лучших вузах страны.

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«Такая система не сможет существовать и работать, потому что в образовании не все в порядке. Долгий разговор, почему и как, но реализовать это будет невозможно. Многие учащиеся пытаются учиться на пятерки, но не у всех получается, начнутся конфликты между учителями и родителями. Это создаст много проблем. С другой стороны, если ученик трудился на протяжении всех 11 лет, то ЕГЭ он сдаст», - сказал Казаков.

При всех минусах ЕГЭ, на сегодняшний день эта форма проведения экзаменов является оптимальной, однако ее необходимо совершенствовать, считает собеседник.

«Бывают ситуации, когда в школах учащимся по тем или иным причинам завышают оценки, а потом оказывается, что дети не так подготовлены. Это создаст лишнее напряжение. Я понимаю гуманность инициативы. Да, ЕГЭ – это большой стресс для детей, но с другой стороны я не вижу на данный момент возможности устроить другой экзамен. ЕГЭ – зло, но старая форма проведения экзаменов в современных условиях будет еще хуже. Поэтому подобные инициативы еще больше усугубят ситуацию, просто надо сделать проведение ЕГЭ более гуманным. Не ужесточать проведение, а гуманизировать процесс. А учащийся, который старается, сдаст экзамен. И вообще, пятерки не показатель прилежности и успешности ученика», - резюмировал Казаков.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину предусмотреть выплаты школьникам старших классов за отличную успеваемость, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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