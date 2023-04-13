«Пятерки - не показатель ума»: Учитель сравнил ЕГЭ с экзаменами советского формата

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является злом и большим стрессом для детей, который нуждается в гуманизации, а инициативу депутата Яны Лантратовой раздавать бюджетные места в вузах активист профсоюза «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков в разговоре с НСН назвал нереализуемой.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами отличникам, поскольку за 11 лет усердной учебы они, считает депутат, заслужили бюджетные места в лучших вузах страны.