Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе

Напомним, сроки сдачи ЕГЭ ранее были перенесены с 25 мая на 8 июня. При этом в Рособрнадзоре заявляли, что ведомство рассматривает в качестве одного из сценариев возможный переноса Единого государственного экзамена на август. Начало учебного года могут отложить на 1 октября.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором, пишет Ura.ru.



