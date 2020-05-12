Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе

Корректировка сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может произойти в ближайшую неделю. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил начальник управления организации и проведения государственной аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Он подчеркнул, что при планировании расписания ЕГЭ будут учитываться рекомендации Владимира Путина по мягкому выходу из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19 в России.

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Напомним, сроки сдачи ЕГЭ ранее были перенесены с 25 мая на 8 июня. При этом в Рособрнадзоре заявляли, что ведомство рассматривает в качестве одного из сценариев возможный переноса Единого государственного экзамена на август. Начало учебного года могут отложить на 1 октября.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором, пишет Ura.ru.


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