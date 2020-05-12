Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе
Корректировка сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может произойти в ближайшую неделю. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил начальник управления организации и проведения государственной аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Он подчеркнул, что при планировании расписания ЕГЭ будут учитываться рекомендации Владимира Путина по мягкому выходу из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19 в России.
Напомним, сроки сдачи ЕГЭ ранее были перенесены с 25 мая на 8 июня. При этом в Рособрнадзоре заявляли, что ведомство рассматривает в качестве одного из сценариев возможный переноса Единого государственного экзамена на август. Начало учебного года могут отложить на 1 октября.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени. Он подчеркнул, что ведомство передало рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения и лично Сергею Кравцову, а решение по этому вопросу будет приниматься совместно с Роспотребнадзором, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- Вильфанд предрек россиянам «неоднородное» лето
- «Мельница» призвала на фоне самоизоляции не сдавать билеты на концерты
- В ОП РФ призвали к скидкам по коммунальным платежам
- На Москву обрушатся гроза и шквалистый ветер
- Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru