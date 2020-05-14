Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обсуждает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В Рособрнадзоре в связи с этим напомнили, что ЕГЭ на этот раз будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Вызвано это ситуацией с коронавирусом. Финальное решение по датам будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки в стране.