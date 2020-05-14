Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обсуждает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В Рособрнадзоре в связи с этим напомнили, что ЕГЭ на этот раз будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Вызвано это ситуацией с коронавирусом. Финальное решение по датам будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки в стране.

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Ранее в Министерстве просвещения озвучили два варианта переноса ЕГЭ: с 4 по 25 августа либо с 11 по 31 августа. В Минобрнауки заявили, что готовятся к сценарию приёмной кампании на случай переноса экзамена именно на август.

Между тем, появилось предложение перенести также итоговую государственную аттестацию школьников. С такой инициативой выступил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №36 Константин Тхостов, сообщает РИА ФАН. Он предложил отодвинуть даты аттестации с конца мая на 1 июня, по крайней мере.

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