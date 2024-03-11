Рособрнадзор: Предусмотрена возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету
Реформа ЕГЭ в России предусматривает возможность пересдачи экзамена лишь по одному предмету. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет «Коммерсантъ».
Ранее президент Владимир Путин призвал предоставить выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах, напоминает телеканал «360». Как отмечал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пересдачу по предметам по выбору планируют ввести с июня 2024 года.
В федеральной службе указали, что поправки предусматривают возможность пересдачи одного предмета, говорить о расширении возможности пересдавать ЕГЭ пока преждевременно. Рособрнадзор напомнил, что при пересдаче первый результат экзамена аннулируют независимо от того, «будет он выше или ниже».
Также в ведомстве объяснили, как выпускники смогут пересдавать ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен состоит из письменной и устной частей.
«Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности», — предупредили в Рособрнадзоре, указав, что первый результат за обе части будет аннулирован.
Отмечается, что реформа ЕГЭ повлияет на расписание экзаменов, так как участники должны получить все результаты экзаменов к началу приемной кампании. Профильные ведомства прорабатывают вопрос формирования оптимального расписания, которое учитывает учебный год и кампанию в вузах. В Минобрнауки заверили, что заинтересованные органы исполнительной власти создадут все условия для предоставления выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru