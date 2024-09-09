Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку как иностранному, сообщается на сайте ведомства.

В список в том числе попали Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет и другие.