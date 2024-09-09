Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку

Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку как иностранному, сообщается на сайте ведомства.

В список в том числе попали Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет и другие.

В Госмуде предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

В Госдуме ранее предложили ввести госпошлину за сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку. Законодательная инициатива исходит от ЛДПР. Авторы законопроекта предложили взимать 3 тысячи рублей за документ. Предполагается, что мера станет дополнительным барьером для приезжающих трудовых мигрантов. Пока госпошлина не введена, приезжие платят только за само тестирование от 4 до 6 тысяч рублей.

Не все мигранты должны идеально знать русский язык, а излишняя сложность экзаменов только приводит к коррупционным схемам, заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Русский ЯзыкЭкзамены

Горячие новости

Все новости

партнеры