В Госмуде предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

Заместитель председателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, сообщает Telegram-канал Baza.

В своем обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову она указала на необходимость включения устного экзамена, поскольку текущая процедура ограничивается только письменной частью.

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Авксентьева подчеркнула, что устная коммуникация является ключевой для успешной интеграции мигрантов и их способности эффективно выполнять рабочие обязанности. Также она предложила добавить в экзамен вопросы о законодательных и правовых аспектах, касающихся ответственности за правонарушения в России.

Помимо этого, депутат считает важным включение вопросов о социальных нормах и поведении, которые помогут мигрантам избежать осуждения и интегрироваться в российское общество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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