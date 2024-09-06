В Госмуде предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов

Авксентьева подчеркнула, что устная коммуникация является ключевой для успешной интеграции мигрантов и их способности эффективно выполнять рабочие обязанности. Также она предложила добавить в экзамен вопросы о законодательных и правовых аспектах, касающихся ответственности за правонарушения в России.

Помимо этого, депутат считает важным включение вопросов о социальных нормах и поведении, которые помогут мигрантам избежать осуждения и интегрироваться в российское общество, передает «Радиоточка НСН».

