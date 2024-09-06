В Госмуде предложили ужесточить экзамен по русскому языку для мигрантов
Заместитель председателя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внести изменения в экзамен по русскому языку для мигрантов, добавив устную часть, сообщает Telegram-канал Baza.
В своем обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову она указала на необходимость включения устного экзамена, поскольку текущая процедура ограничивается только письменной частью.
Авксентьева подчеркнула, что устная коммуникация является ключевой для успешной интеграции мигрантов и их способности эффективно выполнять рабочие обязанности. Также она предложила добавить в экзамен вопросы о законодательных и правовых аспектах, касающихся ответственности за правонарушения в России.
Помимо этого, депутат считает важным включение вопросов о социальных нормах и поведении, которые помогут мигрантам избежать осуждения и интегрироваться в российское общество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru