Зюганов заявил о планах отменить ЕГЭ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в случае победы на сентябрьских выборах в Госдуму коомунисты в первую очередь намерены принять закон о всеобщем бесплатном образовании, сообщает РИА Новости.

По его словам, подготовленный партией документ гарантирует каждому «бесплатное образование, вплоть до высшего, и первое рабочее место».

Депутат, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, в свою очередь, отметила, что коммунисты желают «вернуть нормальную советскую систему образования», поэтому намерены отменить систему ЕГЭ.

«Ввели вот этот ЕГЭ, это разрушило школьную систему образования... ребята, наученные на ЕГЭ, «угадайку»... они умеют только взять свой этот смартфон, найти нужный ответ и ответить», - резюмировала парламентарий.

Ранее Зюганов назвал безобразием идею заменить в России бумажный паспорт на смарт-карту, которую пренебрежительно обозвал «фитюлькой».