Рособрнадзор: Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме

Первые экзамены основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, литературе и географии прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Отмечается, что экзамены прошли без сбоев. По данным ведомства, всего на участие в экзаменах было зарегистрировано более 150 тысяч человек.

ЕГЭ в этом году проходит в основной период с 23 мая по 1 июля и в дополнительный период с 4 по 23 сентября.

Ранее сообщалось, что выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание и информатику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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