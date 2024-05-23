Рособрнадзор: Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме

Отмечается, что экзамены прошли без сбоев. По данным ведомства, всего на участие в экзаменах было зарегистрировано более 150 тысяч человек.

ЕГЭ в этом году проходит в основной период с 23 мая по 1 июля и в дополнительный период с 4 по 23 сентября.

Ранее сообщалось, что выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание и информатику, передает «Радиоточка НСН».

