Вассерман рассказал, как выучить материал в ночь перед ЕГЭ
23 мая 202415:22
Внимательное прочтение или многократное повторение поможет выучить весь материал в ночь перед ЕГЭ. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по просвещению, знаменитый эрудит Анатолий Вассерман.
По словам депутата, он сам неоднократно поступал подобным образом. Однако Вассерман признал, что это не лучшее занятие ночью перед экзаменом: накануне испытания желательно как следует отдохнуть, иначе есть риск, что мозг отключится.
Ранее сообщалось, что выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание и информатику.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru