Вассерман рассказал, как выучить материал в ночь перед ЕГЭ

Внимательное прочтение или многократное повторение поможет выучить весь материал в ночь перед ЕГЭ. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по просвещению, знаменитый эрудит Анатолий Вассерман.

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По словам депутата, он сам неоднократно поступал подобным образом. Однако Вассерман признал, что это не лучшее занятие ночью перед экзаменом: накануне испытания желательно как следует отдохнуть, иначе есть риск, что мозг отключится.

Ранее сообщалось, что выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание и информатику.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ШкольникиЕГЭАнатолий Вассерман

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