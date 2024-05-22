Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году

Выпускники школ в 2024 году чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание и информатику. Об этом свидетельствует статистика Рособрнадзора.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что среди необязательных предметов ЕГЭ выпускники чаще всего выбирали обществознание - почти 44% собираются его сдавать, а это 302 829 человек. Второе место заняла информатика – ее будут сдавать 21% учеников, далее следует биология - 19%. Наименее популярной оказалась в этом году география – ее будут сдавать всего 23,2 тысячи человек (3%).

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Среди обязательных предметов русский язык планируют сдавать 95% учащихся и почти столько же математику - 93%. При этом базовую математику выбрали 48,61%, в то время как профильную - 44,34%.

Ранее Музаев сообщил, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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