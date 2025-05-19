Рособрнадзор отказался изменять правила пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Руководитель ведомства отметил, что выпускники, которые хотят улучшить свои результаты, должны быть осторожны. Он напомнил, что засчитывается не лучшая попытка, а последняя. По его словам, правила в этом году не поменяются.

Школьники имеют право пересдать ЕГЭ, если они пропустили основной день по уважительной причине или не набрали необходимый минимум по русскому языку и математике. С лета 2024 года появилась возможность повторить одно испытание по выбору, если есть желание улучшить результат. При этом, все предыдущие баллы аннулируются. Резервные дни для таких экзаменов — 3 и 4 июля.

Ранее Рособрнадзор отказался отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы, напоминает НСН.

