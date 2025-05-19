Рособрнадзор отказался изменять правила пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Регламент пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) останется неизменным в этом году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению ежегодных школьных экзаменов.
Руководитель ведомства отметил, что выпускники, которые хотят улучшить свои результаты, должны быть осторожны. Он напомнил, что засчитывается не лучшая попытка, а последняя. По его словам, правила в этом году не поменяются.
Школьники имеют право пересдать ЕГЭ, если они пропустили основной день по уважительной причине или не набрали необходимый минимум по русскому языку и математике. С лета 2024 года появилась возможность повторить одно испытание по выбору, если есть желание улучшить результат. При этом, все предыдущие баллы аннулируются. Резервные дни для таких экзаменов — 3 и 4 июля.
Ранее Рособрнадзор отказался отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru