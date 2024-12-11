Рособрнадзор: Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Досрочный период единого государственного экзамена начнется 21 марта с экзаменов по литературе и географии. Экзамен по русскому языку пройдет 25 марта, по математике базового и профильного уровней – 28 марта.