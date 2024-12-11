Рособрнадзор: Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется с 23 мая
Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Досрочный период единого государственного экзамена начнется 21 марта с экзаменов по литературе и географии. Экзамен по русскому языку пройдет 25 марта, по математике базового и профильного уровней – 28 марта.
Основной период ЕГЭ стартует 23 мая с таких предметов, как литература, история и химия. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоится 27 мая, по русскому языку – 30 мая. Пересдача госэкзамена пройдет 3 и 4 июля.
ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в разговоре с НСН заявил, что система ЕГЭ привела к тому, что дети просто натренировываются на сдачу экзамена, а в итоге оказываются неконкурентоспособными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru