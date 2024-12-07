Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из регионов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет свои преимущества, такие испытания упрощают поступление в вузы абитуриентов из регионов. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

Как отметил глава Минпросвета, экзамены «были и в советской школе», важно, чтобы оценка знаний учащихся была объективной. В России продолжают совершенствовать ЕГЭ: из него исключили тестовую часть, ввели устное испытание и больше творческих заданий. По словам Кравцова, благодаря ЕГЭ школьники могут сдавать экзамены, «не выезжая из поселка, из города, где они проживают», чего не было в СССР.

«Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в... город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить», — подчеркнул министр.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагающий отменить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников школ и предоставить им возможность сдавать традиционные экзамены.

