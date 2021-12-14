Рособрнадзор объявил формат и сроки ЕГЭ
Рособнадзор заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что приоритетом является доковидный формат.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что основной период экзаменов пройдёт с 26 мая по 2 июля, но в случае изменения ситуации ведомство сожет «быстро всё переформатировать».
«Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», - подчеркнул он.
Ранее Музаев заявил, что альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) может стать портфолио выпускников, которое они подают при поступлении в высшие учебные заведения.
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