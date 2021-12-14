Рособрнадзор объявил формат и сроки ЕГЭ

Рособнадзор заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в офлайн-формате, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что приоритетом является доковидный формат.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что основной период экзаменов пройдёт с 26 мая по 2 июля, но в случае изменения ситуации ведомство сожет «быстро всё переформатировать».

«Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», - подчеркнул он.

Ранее Музаев заявил, что альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) может стать портфолио выпускников, которое они подают при поступлении в высшие учебные заведения.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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