Рособрнадзор объявил формат и сроки ЕГЭ

В сообщении говорится, что приоритетом является доковидный формат.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что основной период экзаменов пройдёт с 26 мая по 2 июля, но в случае изменения ситуации ведомство сожет «быстро всё переформатировать».

«Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», - подчеркнул он.

Ранее Музаев заявил, что альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) может стать портфолио выпускников, которое они подают при поступлении в высшие учебные заведения.

