Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Конкретных предложений от главы СК Александра Бастрыкина по поводу ЕГЭ так не прозвучало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Накануне председатель Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи», и вернуть советскую систему образования.
«Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперед» - приводит РИА Новости слова Музаева.
Глава ведомства отметил, что экспертное сообщество и учителя всегда предлагают конкретные изменения и решения по трансформации экзамена.
Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью кадровых перестановок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
- Регулятор ЕС одобрил применение Pfizer для детей с 5 лет
- В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам
- Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин
- Путин рассказал о росте товарооборота с Сербией
- Умер солист Большого театра Леонид Зимненко
- В Татарстане расширили список для получения QR-кода для транспорта
- Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ
- Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту
- Власти Москвы рассказали о ходе строительства башни Национального космического центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru