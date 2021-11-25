Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Конкретных предложений от главы СК Александра Бастрыкина по поводу ЕГЭ так не прозвучало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Накануне председатель Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой для молодежи», и вернуть советскую систему образования.

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«Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперед» - приводит РИА Новости слова Музаева.

Глава ведомства отметил, что экспертное сообщество и учителя всегда предлагают конкретные изменения и решения по трансформации экзамена.

Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью кадровых перестановок.

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ФОТО: Илья Питалев
ТЕГИ:ЕГЭРособрнадзор
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