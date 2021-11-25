Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ

«Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперед» - приводит РИА Новости слова Музаева.

Глава ведомства отметил, что экспертное сообщество и учителя всегда предлагают конкретные изменения и решения по трансформации экзамена.



Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью кадровых перестановок.

