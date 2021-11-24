Песков: Министерства изучат идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Идеи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ заслуживают внимания со стороны профильных министерств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить и назвал такой формат экзамена пыткой для молодежи.

Заслуженный учитель РФ поспорил с Бастрыкиным из-за ЕГЭ

«Я уверен, что наши министерство просвещения и Минобр внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», - приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

По словам Пескова, глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое мнение по наиболее важным общественным темам и вопросам.

В свою очередь, политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил заявление главы СК боязнью кадровых перестановок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСледственный КомитетЕГЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры