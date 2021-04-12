Рособрнадзор не станет переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

В Рособрнадзоре не обсуждается вопрос переноса сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников столичных школ из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом в Москве. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

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В пресс-службе добавили, что экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28 июня и 2 июля. Единственный обязательный в этом году экзамен по русскому пройдет 3-4 июня.

Также стало известно, что итоговое сочинение, которое является для учеников школ допуском к ЕГЭ, проведут не 5 апреля, как было запланировано ранее, а 15 апреля. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора.

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