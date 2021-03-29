Рособрнадзор перенес дату итогового сочинения
Экзамен по итоговому сочинению, который проводится для допуска старшеклассников к ЕГЭ, перенесли с 5 на 15 апреля. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.
Также решение образовательных ведомств предполагает перенос резервных дней для проведения экзамена, которые ранее были назначены на 21 апреля и 5 мая. Теперь выпускники будут писать сочинение 5 и 19 мая 2021 года.
Для допуска к итоговой аттестации 11-классники должны получить “зачет” по итоговому сочинению. Некоторые вузы также проверяют итоговые сочинения при зачислении абитуриентов и выставляют за них дополнительные баллы.
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