Рособрнадзор перенес дату итогового сочинения

Экзамен по итоговому сочинению, который проводится для допуска старшеклассников к ЕГЭ, перенесли с 5 на 15 апреля. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.

Также решение образовательных ведомств предполагает перенос резервных дней для проведения экзамена, которые ранее были назначены на 21 апреля и 5 мая. Теперь выпускники будут писать сочинение 5 и 19 мая 2021 года.