Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

В этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

По его словам, опыт проведения экзаменов в 2020 году позволяет провести ЕГЭ и ОГЭ в штатном режиме.

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Он также отметил, что в июле выделена дополнительная неделя, когда ребята смогут сдать экзамен в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России нужно отменить и вернуться к традиционному образованию.


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