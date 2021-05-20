Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
В этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.
По его словам, опыт проведения экзаменов в 2020 году позволяет провести ЕГЭ и ОГЭ в штатном режиме.
Он также отметил, что в июле выделена дополнительная неделя, когда ребята смогут сдать экзамен в случае непредвиденных обстоятельств.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России нужно отменить и вернуться к традиционному образованию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru