Рособрнадзор начнет проверять компетентность педагогов школ с осени
Специалисты Минпросвещения РФ и Рособрнадзора совместно разработали новую систему проверки общеобразовательных школ. Одним из её критериев станет оценка компетентности учителей, сообщает ТАСС.
Мониторинг учебных заведений по новой системе начнется с начала нового учебного года.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что прежде выводы о качестве образования в различных регионах и отдельных школах строились только на основании успеваемости детей, но это не давало полной картины.
Педагоги негативно отнеслись к нововведению. В профсоюзе «Учитель» заявили, что в условиях чрезмерной нагрузки дополнительные проверки могут спровоцировать волну массовых увольнений. В Роспотребнадзоре попытались успокоить преподавателей, уточнив, что результаты диагностики профпригодности будут обезличены и не повлекут за собой наказания либо поощрения педагогических работников.
Ранее в России школам запретили занимать больше 10% учебы контрольными работами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru