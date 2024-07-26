Рособрнадзор начнет проверять компетентность педагогов школ с осени

Мониторинг учебных заведений по новой системе начнется с начала нового учебного года.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что прежде выводы о качестве образования в различных регионах и отдельных школах строились только на основании успеваемости детей, но это не давало полной картины.

Педагоги негативно отнеслись к нововведению. В профсоюзе «Учитель» заявили, что в условиях чрезмерной нагрузки дополнительные проверки могут спровоцировать волну массовых увольнений. В Роспотребнадзоре попытались успокоить преподавателей, уточнив, что результаты диагностики профпригодности будут обезличены и не повлекут за собой наказания либо поощрения педагогических работников.

Ранее в России школам запретили занимать больше 10% учебы контрольными работами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

