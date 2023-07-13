Рособрнадзор: лицензия «Англо-американской школы Москвы» признана недействительной
У «Англо-американской школы Москвы» (в июне 2023 года признана Минюстом РФ иноагентом) лицензия на ведение образовательной деятельности признана недействительной. Об этом заявили в Рособрнадзоре, сообщает «Интерфакс».
Учебное заведение работало в российской столице с 1949 года. В марте этого года Тушинский суд Москвы приостановил её деятельность на 90 дней за нарушение требований российского законодательства. Руководство и попечители школы после этого приняли решение её закрыть.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в «Англо-американской школе Москвы» в процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение российских законов.
Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию с визами сотрудников Англо-американской школы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru