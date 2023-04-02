СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы
Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток, передает РБК.
По данным издания, руководство школы признали виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности. В учреждении не разработали дополнительные образовательные программы и привлекли к деятельности педагогов без необходимой квалификации, сообщают СМИ.
Англо-американская школа основана в 1949 году. В ней обучаются около 1,2 тысячи человек, включая детей дипломатов из США и Великобритании.
Ефремовский межрайонный суд Тульской области ранее приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалева. Его признали виновным в дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы
- Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой
- Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
- Дзюба заявил о намерении стать лучшим бомбардиром в истории России
- После драки на тренировке 16 футболистов оказались в полиции в Москве
- Собянин: Транспортная карта «Тройка» за 10 лет стала лучшей в мире
- Губернатор Севастополя прокомментировал идею Киева «переименовать» город
- Началась эвакуация на шахте «Обуховская» из-за задымления
- Украина может остаться без поддержку ЕС из-за проблем с зерном
- СМИ: Турция возобновит паромное сообщение с российским Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru