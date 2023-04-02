СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы на 90 суток, передает РБК.

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По данным издания, руководство школы признали виновным в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности. В учреждении не разработали дополнительные образовательные программы и привлекли к деятельности педагогов без необходимой квалификации, сообщают СМИ.

Англо-американская школа основана в 1949 году. В ней обучаются около 1,2 тысячи человек, включая детей дипломатов из США и Великобритании.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области ранее приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалева. Его признали виновным в дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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