Рособрнадзор: Изменений или отмены ЕГЭ по иностранным языкам не планируется
Рособрнадзор не будет отменять или менять единый и основной государственные экзамены по иностранным языкам. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Внесение изменений в части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, а также их отмена не планируются», — указали в федеральной службе.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство откажется от проведения Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что ВПР по этой дисциплине проводились только в седьмых классах и были пятым предметом в рамках подобных работ. В то же время Музаев подчеркнул, что отмена ВПР по иностранному языку не повлияет на подготовку учащихся по предмету, не идет речи и об отмене школьных контрольных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru