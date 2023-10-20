Рособрнадзор: Изменений или отмены ЕГЭ по иностранным языкам не планируется

«Внесение изменений в части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, а также их отмена не планируются», — указали в федеральной службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство откажется от проведения Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что ВПР по этой дисциплине проводились только в седьмых классах и были пятым предметом в рамках подобных работ. В то же время Музаев подчеркнул, что отмена ВПР по иностранному языку не повлияет на подготовку учащихся по предмету, не идет речи и об отмене школьных контрольных работ.

