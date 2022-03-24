Хинштейн заявил о необходимости обязательного ЕГЭ по истории

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в школах следует увеличить количество уроков истории, сообщает ТАСС.

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Выступая на II заседание межведомственной комиссии по историческому просвещению, он отметил необходимость максимальной визуализации материала за счёт «доступных понятных роликов, в первую очередь в соцсетях».

Депутат также считает, что можно ввести обязательный ЕГЭ по истории.

«Совершенно очевидно, что без жёстких обязательных требований большинство детей... к сожалению, глубоко истории не будут», - подчеркнул он.

Ранее Хинштейн заявил, что введение ответственности за использование россиянами VPN бесперспективно, сообщает RT.

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ТЕГИ:ИсторияЕГЭШколыАлександр Хинштейн
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