Хинштейн заявил о необходимости обязательного ЕГЭ по истории
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в школах следует увеличить количество уроков истории, сообщает ТАСС.
Выступая на II заседание межведомственной комиссии по историческому просвещению, он отметил необходимость максимальной визуализации материала за счёт «доступных понятных роликов, в первую очередь в соцсетях».
Депутат также считает, что можно ввести обязательный ЕГЭ по истории.
«Совершенно очевидно, что без жёстких обязательных требований большинство детей... к сожалению, глубоко истории не будут», - подчеркнул он.
Ранее Хинштейн заявил, что введение ответственности за использование россиянами VPN бесперспективно, сообщает RT.
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