Рособрнадзор допустил проведение дистанционной сдачи ЕГЭ в будущем
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в будущем Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускники будут сдавать в дистанционном формате. Речь об этом идет в его колонке в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.
Музаев отметил, что дискуссия о цифровизации итоговой аттестации стала актуальной на фоне пандемии коронавируса. По его словам, такая возможность есть, однако в настоящее время дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов и обеспечить полный контроль за его ходом.
Вместе с тем Музаев считает, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс расширяет возможности обучения.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил НСН, что реальность уже заставила пересмотреть форматы обучения в школах. И самым оптимальным будет вариант совмещения онлайн-уроков с занятиями в классах.
«Коронавирус подталкивает к модернизации школьного образования. Но нужно избежать двух крайностей: фанатичной привязанности только к очной форме обучения или полного перехода на дистант. На самом деле нужно будет сочетать гибко обе формы обучения. Это как два плеча коромысла, которые нужно держать в равновесии. И по итогам прошлого года многие ребята сдали экзамены лучше», - признал Ямбург.
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