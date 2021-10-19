Росмолодежь: для предотвращения трагедий в школах нужна системная работа

Предотвращения случаев насилия с применением оружия в школах России можно добиться в результате системной межведомственной работы, а не с помощью запретов и единичных решений, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова.

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По его словам, «нужна межведомственная работа, запрещать что-то бесполезно». <...> И все, что мы делаем — форумы, активности различные, — это и есть профилактика. Мы делаем все, чтобы занять молодежь», — отметил Фаттахов.

Замруководителя считает, что необходимо создать систему профилактики предотвращения и предупреждения трагедий, подобных тем, что произошли в последнее время в Перми и Казани. Для таких трагедий Росмолодежь старается привлекать к работе не только активную молодежь, но и тех ребят, которые пока проявляют пассивность.

Трагедия в Перми вкупе с майским расстрелом школьников в Казани 19-летним Ильназом Галявиевым подняла вопрос, как из вчерашних подростков рождаются такие безжалостные «монстры»? Кто виноват – общество или родители?

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, от «латентных психопатов» застраховаться невозможно, и ужесточение законов здесь не поможет.

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ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
ТЕГИ:МолодежьСтрелокРосмолодежь
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