Росмолодежь: для предотвращения трагедий в школах нужна системная работа

По его словам, «нужна межведомственная работа, запрещать что-то бесполезно». <...> И все, что мы делаем — форумы, активности различные, — это и есть профилактика. Мы делаем все, чтобы занять молодежь», — отметил Фаттахов.

Замруководителя считает, что необходимо создать систему профилактики предотвращения и предупреждения трагедий, подобных тем, что произошли в последнее время в Перми и Казани. Для таких трагедий Росмолодежь старается привлекать к работе не только активную молодежь, но и тех ребят, которые пока проявляют пассивность.

Трагедия в Перми вкупе с майским расстрелом школьников в Казани 19-летним Ильназом Галявиевым подняла вопрос, как из вчерашних подростков рождаются такие безжалостные «монстры»? Кто виноват – общество или родители?

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, от «латентных психопатов» застраховаться невозможно, и ужесточение законов здесь не поможет.

