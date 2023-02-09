Роскосмос уволил осужденного Ивана Сафронова с должности советника
Корпорация Роскосмос уволила Ивана Сафронова с должности советника генерального директора.
Решение связано со вступлением в силу решения суда. Сафронов сейчас отбывает наказание за государственную измену.
В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей и двум годам ограничения свободы после освобождения.
Через 14 с половиной лет он сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО), говорил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН.
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