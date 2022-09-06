Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»
Приговор бывшему журналисту, экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову «очень суровый». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что не имеет права никак комментировать вердикт суда.
«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала РБК.
Накануне Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, напоминает «Свободная пресса». Экс-советника обвиняют в передаче иностранной спецслужбе секретных данных о военно-техническом сотрудничестве РФ и «оборонке». Сафронов свою вину не признал, заявив, что представленные обвинением документы размещены в интернете, отмечает телеканал «360».
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