Песков назвал приговор Сафронову «очень суровым»

Приговор бывшему журналисту, экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову «очень суровый». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что не имеет права никак комментировать вердикт суда.

«Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала РБК.

Накануне Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, напоминает «Свободная пресса». Экс-советника обвиняют в передаче иностранной спецслужбе секретных данных о военно-техническом сотрудничестве РФ и «оборонке». Сафронов свою вину не признал, заявив, что представленные обвинением документы размещены в интернете, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
ТЕГИ:ГосизменаДмитрий ПесковИван Сафронов
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