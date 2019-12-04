«Роскосмос» отказался верить в космический крах России

Ранее американское издание The Hill сообщило, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, старт которых запланирован на лето 2020 года, приведут к «краху» России как космической державы.

Отметим, что людей на МКС с 2011 года доставляют исключительно на российских пилотируемых космических кораблях серии «Союз». Соответствующий договор «Роскосмоса» и НАСА на доставку астронавтов истекает в 2020 году.

