«Роскосмос» отказался верить в космический крах России
В «Роскосмосе» отреагировали на статью о крахе России как космической державы, обвинив американских журналистов в преувеличении проблем.
Глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко отметил, что, несмотря на проблемы в российской космической отрасли, США продолжают с ними сотрудничать и заказывать в «Роскосмосе» дополнительные места для своих астронавтов. В этой связи представитель компании попросил не делать поспешных выводов и не расценивать любые проблемы как «начало конца».
Ранее американское издание The Hill сообщило, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, старт которых запланирован на лето 2020 года, приведут к «краху» России как космической державы.
Отметим, что людей на МКС с 2011 года доставляют исключительно на российских пилотируемых космических кораблях серии «Союз». Соответствующий договор «Роскосмоса» и НАСА на доставку астронавтов истекает в 2020 году.
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