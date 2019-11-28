В «Роскосмосе» рассказали о процветавшей десятилетиями коррупции
Коррупцию, процветавшую десятилетиями, выявило новое руководство «Роскосмоса» на предприятиях, подведомственных корпорации. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал начальник службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников. По его словам, этим в «Роскосмосе» занимались «отдельные руководители».
«На предприятиях госкорпорации длительное время, десятилетиями, существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотребления и прочее», — цитирует Мельникова Ura.ru.
Только за последний год, по его словам, служба внутреннего аудита помогла выявить нарушения, по которым было возбуждено 15 уголовных дел. Сейчас все проверки проходят по поручениям главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, их материалы направляются в следственные органы.
Ранее НСН писала, что Следственный комитет России по Амурской области возбудил новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Махинации оцениваются в более чем 250 млн. рублей. Как уточнялось, коррупционные нарушения были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».
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