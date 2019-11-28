В «Роскосмосе» рассказали о процветавшей десятилетиями коррупции

Коррупцию, процветавшую десятилетиями, выявило новое руководство «Роскосмоса» на предприятиях, подведомственных корпорации. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал начальник службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников. По его словам, этим в «Роскосмосе» занимались «отдельные руководители».

«На предприятиях госкорпорации длительное время, десятилетиями, существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотребления и прочее», — цитирует Мельникова Ura.ru.