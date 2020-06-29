«Роскосмос» объяснил высокую цену ракеты «Ангара»

Высокая себестоимость ракеты-носителя «Ангара-А5» связана с особенностями ее производства. Об этом заявили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

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Первый фактор, влияющий на себестоимость — ракета-носитель собирается в двух городах — Омске и Москве. Представитель госкорпорации отметил, что пока все производство не перенесут в Омск, будут возникать дополнительные накладные расходы.

Также высокая цена связана тем, что «Ангара» производится поштучно, а не серийно.

Ранее производитель «Ангары» Центр Хруничева сообщил, что стоимость одной ракеты-носителя «Ангара-А5» составит 7 млрд рублей. Это в три раза больше, чем «Протон-М», который и должна заменить «Ангара».

Однако позднее в «Роскосмосе» заявили, что стоимость одной ракеты составил 5 млрд рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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