«Роскосмос» объяснил высокую цену ракеты «Ангара»
Высокая себестоимость ракеты-носителя «Ангара-А5» связана с особенностями ее производства. Об этом заявили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».
Первый фактор, влияющий на себестоимость — ракета-носитель собирается в двух городах — Омске и Москве. Представитель госкорпорации отметил, что пока все производство не перенесут в Омск, будут возникать дополнительные накладные расходы.
Также высокая цена связана тем, что «Ангара» производится поштучно, а не серийно.
Ранее производитель «Ангары» Центр Хруничева сообщил, что стоимость одной ракеты-носителя «Ангара-А5» составит 7 млрд рублей. Это в три раза больше, чем «Протон-М», который и должна заменить «Ангара».
Однако позднее в «Роскосмосе» заявили, что стоимость одной ракеты составил 5 млрд рублей, сообщает RT.
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