Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска из-за туалета
В Роскосмосе обрушились с критикой компании SpaceX Илона Маска за космический корабль Crew Dragon и перечислили все недочеты летательного аппарата, сообщает РИА Новости.
В госкорпорации указали на отсутствие комфортных санитарных услуг при наличии на корабле современного интерьера и удобных кресел.
«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой», — отметили в Роскосмосе.
К основным недочетам космического аппарата отнесли размещение жидкостных двигателей непосредственно за стенкой кабины.
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», — цитирует Газета.ru мнение Роскосмоса.
Отмечается и «переразмереность» корабля, рассчитанного на семь человек при том, что NASA сократило экипаж до четырех астронавтов.
Напомним, Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном должен был стартовать к МКС ещё 27 мая, но пуск отменили из-за плохой погоды. Корабль отправился в космос в субботу вечером, стыковка с Международной космической станцией состоялась в воскресенье, 31 мая.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН подчеркнул, что не нужно стыдиться использовать наработки Илона Маска.
«Я считаю, что «стыдно» будет не использовать эти наработки, если мы допустили такое состояние, что частная компания начинает в технологиях опережать государственную. Если бы могли что-то другое предложить, мы бы их не использовали. А так смотрим на Маска, используем его разработки. Ничего в этом стыдного нет. Нужно не стыдиться, а работать», - заметил он.
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