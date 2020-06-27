Роскосмос раскритиковал корабль Илона Маска из-за туалета

К основным недочетам космического аппарата отнесли размещение жидкостных двигателей непосредственно за стенкой кабины.

«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива», — цитирует Газета.ru мнение Роскосмоса.

Отмечается и «переразмереность» корабля, рассчитанного на семь человек при том, что NASA сократило экипаж до четырех астронавтов.

Напомним, Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном должен был стартовать к МКС ещё 27 мая, но пуск отменили из-за плохой погоды. Корабль отправился в космос в субботу вечером, стыковка с Международной космической станцией состоялась в воскресенье, 31 мая.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН подчеркнул, что не нужно стыдиться использовать наработки Илона Маска.

«Я считаю, что «стыдно» будет не использовать эти наработки, если мы допустили такое состояние, что частная компания начинает в технологиях опережать государственную. Если бы могли что-то другое предложить, мы бы их не использовали. А так смотрим на Маска, используем его разработки. Ничего в этом стыдного нет. Нужно не стыдиться, а работать», - заметил он.

