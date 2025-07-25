Ракету «Союз» с двумя спутниками «Ионосфера-М» запустили с Восточного
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками стартовала с космодрома Восточный. Пуск транслирует госкорпорация «Роскосмос».
На орбиту отправят спутники «Ионосфера-М» №3 и №4 и 18 малых аппаратов, включая один иранский. Отделение разгонного блока со спутниками планировалось через 9 минут 24 секунды после старта.
В свою очередь, спутники «Ионосфера-М» должны отделиться через 1 час 2 минуты 35 секунд после пуска. Малые аппараты разведут по орбитам с помощью контейнеров компании «Аэроспейс Капитал».
Ранее с космодрома Байконур запустили грузовой корабль «Прогресс МС-31», который доставил более двух тонн грузов на Международную космическую станцию, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru