Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока, пишет РИА ФАН.

В лабораторию были отправлены 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром. Проверена была продукция компаний «Aлексеевское», «РогaчевЪ», «Глaвпродукт», «Коровкa из Кореновки», «Глубокое», «Молочнaя стрaнa», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметaнин», ОAО «Белгородские молочные продукты», a тaкже «Лентa».

В результате экспертизы сгущенное молоко марок «Главпродукт» и «Глубокое» попали в черный список «Росконтроля» из-за несоответствия заявленному наименованию.

Обрaзцы «Коровкa из Кореновки», «Густияр», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметaнин», «ОAО Белгородские молочные продукты», «Лентa» вошли в основной список товаров, но с замечаниями.

Лучшее качество было отмечено у продукции компаний «Aлексеевское», «РогaчевЪ», «Молочнaя стрaнa», «Совок» и «Волоконское». Сгущеное молоко этих фирм эксперты рекомендовали к покупке.

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