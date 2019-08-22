«Росконтроль» дал советы по выбору безопасных учебников

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал советы по выбору школьных учебников. Рекомендации специалистов поступили в распоряжение НСН.

Учебник для начальной школы не должен быть тяжелее 300 грамм, заявили в «Росконтроле». Для учащихся 5-6 классов учебное пособие может весить максимум 400 грамм, а для 10-11 классов – 600 грамм.

Особые требования эксперты предъявляют к бумаге и размеру шрифта. Бумага должна быть белой, плотной и непрозрачной, а шрифт достаточно крупным. Для второклассников шрифт должен быть не менее 16 пунктов, а для школьников на год старше – не менее 14 пунктов.

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«Нарушение обязательных требований к учебным изданиям является фактором риска возникновения не только проблем со зрением, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, нарушений осанки и заболеваний позвоночника», — предупреждают специалисты.

В «Росконтроле» также не советуют выбирать учебники с большим разнообразием шрифтов – не допускается больше четырех вариантов оформления текста, включая разные цвета, размеры и начертания.

Родителям школьников специалисты рекомендуют поднимать вопрос о смене учебника, если пособие не отвечает указанным ими требованиям.

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ФОТО: Учебники, мальчик с учебниками
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