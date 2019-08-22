«Росконтроль» дал советы по выбору безопасных учебников

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал советы по выбору школьных учебников. Рекомендации специалистов поступили в распоряжение НСН.

Учебник для начальной школы не должен быть тяжелее 300 грамм, заявили в «Росконтроле». Для учащихся 5-6 классов учебное пособие может весить максимум 400 грамм, а для 10-11 классов – 600 грамм.

Особые требования эксперты предъявляют к бумаге и размеру шрифта. Бумага должна быть белой, плотной и непрозрачной, а шрифт достаточно крупным. Для второклассников шрифт должен быть не менее 16 пунктов, а для школьников на год старше – не менее 14 пунктов.