«Росконтроль» назвал лучший кетчуп

По итогам проверки специалисты «Росконтроля» порекомендовали к покупке только кетчуп марок «Махеевъ», «О`кей», «Моя семья» и Mr.Ricco. К бренду «Капитан припасов» у экспертов возникли замечания, а образцы «365 дней» и «Каждый день» попали в Чёрный список, так как в этих образцах содержание консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом и небезопасным для здоровья.

Ранее «Росконтроль» провел проверку бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов оказались опасны для здоровья.

