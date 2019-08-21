«Росконтроль» назвал лучший кетчуп
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» выяснил, какие марки кетчупа самые качественные и безопасные. Результаты проверки семи образцов популярного соуса поступили в распоряжение НСН.
В исследование приняли участии марки «О`кей», «Каждый день», Mr.Ricco, «365 дней», «Капитан припасов», «Махеевъ» и «Моя семья».
По итогам проверки специалисты «Росконтроля» порекомендовали к покупке только кетчуп марок «Махеевъ», «О`кей», «Моя семья» и Mr.Ricco. К бренду «Капитан припасов» у экспертов возникли замечания, а образцы «365 дней» и «Каждый день» попали в Чёрный список, так как в этих образцах содержание консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом и небезопасным для здоровья.
Ранее «Росконтроль» провел проверку бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов оказались опасны для здоровья.
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