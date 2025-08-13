Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

В Москву прибыл первый трамвай «Львенок-Москва»

В России упростили онлайн-регистрацию бизнеса с помощью приложения «Моя подпись»

Москва входит в тройку самых освещённых городов мира

Цифровые сервисы «Московской электронной школы» внедрят в школах ЯНАО

В Подмосковье за три года число реализуемых проектов с использованием ИИ увеличилось в 4 раза

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве и области на четверг