Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram принимаются в России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве указали, что данные меры принимаются для противодействия преступникам «в соответствии с материалами правоохранительных органов».
Отмечается, что Telegram и WhatsApp стали основными платформами, которые используются для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения граждан РФ диверсионную и террористическую деятельность.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы», - заключили в Роскомнадзоре.
Ранее гендиректор агентства «Telecom Daily» Денис Кусков заявил «Радиоточке НСН», что Минцифры в скором времени примет решение о блокировке звонков через зарубежные мессенджеры.
