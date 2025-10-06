Премьер Франции Лекорню подал в отставку
6 октября 202511:05
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Премьер-министр Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке [президенту Франции] Эммануэлю Макрону», - говорится в сообщении.
Глава государства принял прошение.
Лекорню был назначен премьер-министром Франции в начале сентября после отставки правительства экс-премьера Франсуа Байру, пишет 360.ru. До этого чиновник занимал пост министра обороны.
