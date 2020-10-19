Запущен сервис проверки информации в соцсетях и Telegram-каналах

Бывшие сотрудники «Ведомостей» Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло объявили о запуске сервиса проверки информации Fakecheck.ru, сообщает агентство ТАСС.

Работа платформы, определяющей степень достоверности представленных данных, основана на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендаций International Fact-Checking Network. При этом проверяется также информация в соцсетях и Telegram-каналах, блог-платформах, в YouTube и даже TikTok.

По словам создателей, сервис был создан с целью защиты общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляций и мошенничества в интернете. Сама проверка будет платной - от 1000 рублей. Бесплатно оценивается только информация, имеющая «высокую общественную значимость».

В 2019 году в России ввели ответственность за фейковые новости. Наказание за публикацию фейков предполагает блокировку ресурсов, а также штрафы. Первое нарушение обойдется физическим лицам в сумму до 100 тысяч рублей, а юридическим - до 500 тысяч рублей.

