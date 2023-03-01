Роскомнадзор запретил некоторым компаниям использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг

Ряду российских организаций запретили использовать при предоставлении услуг иностранные сервисы, в том числе Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Viber и другие. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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В ведомстве подчеркнули, что с 1 марта вступили в силу поправки к закону об информации, информационных технологиях и защите информации, пишет RT. Нововведения запрещают некоторым организациям передавать платежные документы и персональные данные через зарубежные мессенджеры при предоставлении услуг, отмечает Ura.ru.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams , Skype for business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat», — указали в Роскомнадзоре.

Ведомство попросило организации учитывать изменения при планировании деятельности.

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Фото: РИА Новости
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