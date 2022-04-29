Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»
Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры России, заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что доступ был ограничен из-за многочисленных фейков «о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине».
В ведомстве напомнили, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее сотрудники «Новой газеты» объявили о запуске издания «Новая газета. Европа». Его главный редактор Кирилл Мартынов отметил, что это независимый от «Новой газеты» «самостоятельный проект».
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