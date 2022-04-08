Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Информация об этом появилась на нескольких информационных ресурсах. Других подробностей пока не поступало.

Накануне неизвестные облили журналиста, лауреата Нобелевской премии мира красной краской перед отправлением поезда с Казанского вокзала.

В розыск были объявлены двое предполагаемых злоумышленников. Установлено, что во время посадки на поезд «Москва- Самара» двое мужчин в медицинских масках прошли в вагон под видом провожающих. Там один из них в купе облил красной краской Муратова. Затем оба убежали.