Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Информация об этом появилась на нескольких информационных ресурсах. Других подробностей пока не поступало.
Накануне неизвестные облили журналиста, лауреата Нобелевской премии мира красной краской перед отправлением поезда с Казанского вокзала.
В розыск были объявлены двое предполагаемых злоумышленников. Установлено, что во время посадки на поезд «Москва- Самара» двое мужчин в медицинских масках прошли в вагон под видом провожающих. Там один из них в купе облил красной краской Муратова. Затем оба убежали.
По рассказу самого главреда «Новой газеты», нападавшие выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».
После нападения один из Telegram-каналов, популяризирующих военную спецоперацию РФ на Украине, опубликовал видео с Муратовым, облитым красной краской. Пост начинался с фразы: «Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа».
В публикации также выдвинута претензия, что за «выдуманной», по мнению автора, «трагедией Бучи», многие «не замечают, как режут горло нашим парням!». Автор поста пообещал «прийти к каждому».
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